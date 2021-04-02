Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu

02.04.2021 20:52
Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu, System.String[]

Son dakika haberi... Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Fatsa Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Fatsa Orman İşletme Şefliği'nde günün anlamına uygun olarak mavi ladin ağacı diken otizmli küçük çocuklar ve aileleri sonrasında Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda mavi balonlarını uçurdular. Programa Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici, "Bireysel farklılıklar yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, kişilik özellikleri vb. pek çok özelikler açısından diğerlerinden farklılaşma durumudur. Otizm spektrum bozukluğu da bir eksiklik değil; bir farklılıktır. Otizm spektrum bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk terimiyle eş anlamlı kullanılan, ciddi sosyal etkileşim ve iletişim bozukluğunun yanı sıra, tekrarlı ve takıntılı davranışlarla kendini gösteren, hafiften ağıra kadar, değişen çeşitli özellikleri olan gelişimsel nörobiyolojik bir bozukluktur" dedi.

Otizmli Altay Aşık'ın annesi Fatma Aşık da yaptığı konuşmada, "3 oğlum var, hepsi birbirinden güzel. Altay diğerlerinden farklı, 6 yaşında iken öğretmenleri Altay'da bir farklılık olduğunu söylemişlerdi. Ben de biliyordum ama yüzleşmek korkutuyordu, konduramıyorduk. Bir anda çocuğunuzun farklı olduğunu öğrenmenizi kabullenemiyorsunuz. Altay şimdi 11 yaşında, öğrenmeye devam ediyor. Biz bunu başardık" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Ekici de otizmli çocuklara destek olmak için mavi balon uçurdular. - ORDU

Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu
Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu
Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu
Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu

Mehmet Ekici, Nisan, Fatsa, Otizm, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Otizmli çocuklar mavi ladin dikti ve mavi balon uçurdu - Son Dakika


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