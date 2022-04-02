Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkma sebebini bulmak için inceleme başlatıldı. - SAKARYA