Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü

02.04.2022 13:18
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi Kumru Sokak'ta bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkma sebebini bulmak için inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü
Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü

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Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otluk alan yangını rüzgar sebebiyle hızlı büyüdü - Son Dakika


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