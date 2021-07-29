ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki bazı seraların plastik örtülerine de zarar veren yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkardığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Yangın, saat 14.40 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde, AVM, sera ve evlerinin yakınında bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Yerleşim yerleri ve sera alanlarının ortasındaki ot ve çalılık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden ve çevredeki seralara sıçramadan söndürüldü. Yangını kasıtlı olarak çıkardığı belirtilen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.