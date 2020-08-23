Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, oto galeriden hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 1'i kadın 3 kuzen gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, oto galeriden hırsızlık yaparken polis ekiplerince suçüstü yakalanan 1'i kadın 3 kuzen gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto galeriden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, biri kadın 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Birçok suçtan kayıtları bulunan ve kuzen oldukları öğrenilen  S.E. (20), G.E. (29) ve A.E. (15) gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 22:56

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
19:09
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim         
18:36
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı         
18:28
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı         
17:56
Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı         
17:39
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti         
16:57
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi         
16:53
Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı         
16:35
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi         
15:50
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu         
15:31
Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti         
15:13
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım         
14:35
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı Çakarlı aracı ile trafikte terör estiren maganda kayıplara karıştı         
10:22
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük         
09:52
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu Mahallelinin imdadına muhtar yetişti! Kepçe ile araba çıkarma operasyonu ilginç görüntülere sahne oldu         
08:35
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu Irmağa uçan otomobilin kadın sürücüsü, yüzerek kurtuldu         
03:12
RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz RTÜK de Netflix'in tepki çeken yapımına sessiz kalmadı: Yavrularımız kırmızı çizgimiz         
22:59
Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi Renk değiştirip, köpüren dereden su içen köpek zehirlendi         
22:14
Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi Değeri milyon dolarla ölçülüyor! İtalyan ressama ait 149 yıllık tablo ele geçirildi         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 05:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Oto galeriyi soymaya çalışan biri kadın 3 kuzen suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei