Oto hırsızlık çetesine operasyon

Adana merkezli 13 ilde araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları öne sürülen 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi

Polis adreslere şafak vakti tek tek girerken bazı adreslerin rezidans olması dikkat çekti

ADANA - Adana merkezli 13 ilde araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları öne sürülen 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verilirken, rezidanslarda arama yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli 13 ilde lüks araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda A.D. isimli şahsın çete liderliğini yaptığı 49 zanlının bulunduğu belirlendi. Polis zanlıların lüks araçların motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti. Polis bugün şafak vakti 49 zanlıyı yakalamak için Adana ve 13 ilde 500 polisle harekete geçti. Zanlıların evlerine tek tek giren polis çok sayıda şahsı gözaltına aldı. Bir zanlının evinin ise rezidans olması dikkat çekti. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.