Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

23.03.2022 18:47
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Bir son dakika haberine göre Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te oto yedek parça deposunda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

5000 Evler Bahçelievler Mahallesinde bir oto yedek parça deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler deponun bir bölümünü sararken madeni yağların yanı sıra oto parçalarının bulunduğu depoda patlama sesleri de duyuldu. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda yangın güçlükle kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 8 kişiden 6'sının tedavisi ayakta tamamlanırken 2 kişi ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karabük Valisi Fuat Gürel, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, "Bugün 16.00 civarında bölgemizin en önemli oto yedek parça satan bir iş yerimizde maalesef yangın meydana geldiği ihbarını aldık. Öncelikle emniyet, itfaiye ekiplerimiz olay yerine geldiler. Hemen bölgemizdeki itfaiye ekipleri, özellikle Safranbolu Belediyesinin, KARDEMİR'in, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ettiler" dedi.

Gürel, deponun bölgenin en büyük deposu olduğunu ifade ederek, "Müdahale ilk başlarda biraz zor oldu ama şuanda özellikle bodrum katında müdahale devam ediyor. İnşallah kısa sürede söndürüleceğini bekliyoruz" diye konuştu.

Yangının çevredeki evlere sıçramadığını belirterek yoğun dumandan etkilenen 2 çalışanın hastaneye kaldırıldığını söyledi. - KARABÜK

Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

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Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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