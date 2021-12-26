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Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

26.12.2021 23:27

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Bursa-İzmir- İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesisleri yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cenazelerinin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı. - BURSA

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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İstanbul, Bursa, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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