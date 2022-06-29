Son dakika haberleri: Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu

29.06.2022 10:03

Son dakika haber: Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı Bursa'da sağanak yağışta otobanda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu

Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da sağanak yağışta otobanda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Arkada seyreden vide o kaydı yapan sürücünün radyoda dini sohbet dinlerken ölümden söz edildiği anda önünde seyreden aracın bariyerlere çarparak kaza yapması dikkat çekti.

Kaza İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı ardından metrelerce savrularak durabildi. Yaşanan kaza anı tesadüfen video kaydeden bir başka sürücünün kamerasında yansıdı. İlginç olayda cep telefonu ile çekilen görüntülere sürücünün dinlediği radyoda ölümle alakalı konuşulan sohbet programından kesitler yansıdı. Şans eseri kazada kimseye zarar gelmezken otomobil hasar aldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Radyoda dini sohbet dinlerken kaza anına böyle tanık oldu - Son Dakika

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