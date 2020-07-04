Son dakika haberleri... OTOBÜSE BİNEN KADININ CÜZDANINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

Son dakika haberleri... OTOBÜSE BİNEN KADININ CÜZDANINI BÖYLE ÇALDILAR

Son dakika güncel haberine göre İSTANBUL'da elinde çantalar bulunan kadın yolcunun 3 kadın tarafından sıkıştırılarak cüzdanının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'da elinde çantalar bulunan kadın yolcunun 3 kadın tarafından sıkıştırılarak cüzdanının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. H.A isimli kadın, Beylikdüzü durağında Unkapanı'na gitmek üzere 145T numaralı Beylikdüzü- Taksim otobüsüne yöneldi. O sırada durakta bekleyen 3 kadın, H.A ile birlikte otobüse girdi. Kadınlardan biri, H.A'dan önce içeri girerken diğer ikisi ise arkasından giriş yaptı. 3 kişi otobüsün girişinde bilet basma işlemi sırasında H.A'yı aralarına aldı. Arkasından gelen kadınlardan biri elindeki poşetle perdeleme yaparak H.A.'nın sırt çantasında bulunan cüzdanı çaldı. Cüzdanın çalınmasının ardından 3 kadın, İstanbul Kart'larının 'yetersiz bakiye' uyarısı üzerine otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. H.A.'nın cüzdanın çalındığını fark edip kamera kayıtlarının incelenmesinin arından hırsızlık olayı ortaya çıkmış oldu. H.A. çalınan cüzdanda; bin lira nakit para, içerisinde bin 500 lira bulunan hesap kartı ve 300 liralık yemek kartı olduğunu beyan etti.

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OTOBÜSE BİNEN KADININ CÜZDANINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

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