Son dakika haberleri | OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU, 4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU, 4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

18.10.2022 20:54

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da 2 ay önce halk otobüsünde unutulan turist çocuğu ailesine kavuşturan şoför Nihat Güleç (43), bu kez otobüste fenalaşan bir kadını, 4 dakika içerisinde hastane acil servisine yetiştirdi.

Antalya'da 2 ay önce halk otobüsünde unutulan turist çocuğu ailesine kavuşturan şoför Nihat Güleç (43), bu kez otobüste fenalaşan bir kadını, 4 dakika içerisinde hastane acil servisine yetiştirdi. Güleç, Böyle bir durumda hızlı karar vererek harekete geçmek gerekli. İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nihat Güleç (43) yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı toplu taşıma otobüsündeki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, saat 13.47'de fenalık geçirdi. Otobüstekiler, kadının baygınlık geçirdiğini söyleyerek, durumu otobüs şoförü Güleç'e bildirdi. Güleç, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirebilmek için tramvay yoluna girdi, ardından karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde, yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Acil servis önünde bekleyen sağlık ekipleri ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

'HIZLI KARAR VERİP HAREKETE GEÇTİM'

Olay anını anlatan şoför Nihat Güleç, Hastaneyi geçtikten sonra araç içerisindeki vatandaşlar panikledi. Bir kadının rahatsızlandığını, kalp krizi geçirebileceğini söylediler. Acilen hastaneye dönmemi söyleyince, duraktaki yolcuları almayıp tramvay yoluna girdim, oradan da ters istikametten hastaneye doğru sürdüm. Korna çalarak ilerledim. Trafik bayağı yoğundu ancak korna çalıp dörtlüleri yakarak ambulans gibi vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. Ayakta duramıyordu ve kötüydü. Böyle bir durumda hızlı karar vererek harekete geçmek gerekli. İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah iyidir diye konuştu.

O anlar ise otobüsün kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın yolcunun rahatsızlandığı, bunu fark eden yolcuların şoförden yardım talep etiği, bunun üzerine Güleç'in aracını hastaneye sürmesi yer aldı

TURİSTLER OTOBÜSÜNDE ÇOCUK UNUTTU

Diğer yandan Nihat Güleç, geçen 25 Ağustos tarihinde de otobüste unutulan bir turist çocuğu ailesiyle buluşturmuştu. Yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan inmiş, durumun bildirilmesi üzerine şoför Güleç ağlayan çocuğu sakinleştirmiş ve kendilerini bekleyen ailesine teslim etmişti.

YORUMLAR
500
Kendi araçlarıyla hırsızın peşine düştüler... Girdiği iş yerinden anahtarı alıp, dükkanın önündeki aracı böyle çaldı Kendi araçlarıyla hırsızın peşine düştüler... Girdiği iş yerinden anahtarı alıp, dükkanın önündeki aracı böyle çaldı Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada Turist görünümlü şahsın, otomobil hırsızlığı kamerada
Kaynak: DHA

Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU, 4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU, 4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement