Son dakika haberleri | OTOBÜSTE FENALAŞAN YOLCUYU, 4 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Antalya'da 2 ay önce halk otobüsünde unutulan turist çocuğu ailesine kavuşturan şoför Nihat Güleç (43), bu kez otobüste fenalaşan bir kadını, 4 dakika içerisinde hastane acil servisine yetiştirdi. Güleç, Böyle bir durumda hızlı karar vererek harekete geçmek gerekli. İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Nihat Güleç (43) yönetimindeki 07 MKL 40 plakalı toplu taşıma otobüsündeki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, saat 13.47'de fenalık geçirdi. Otobüstekiler, kadının baygınlık geçirdiğini söyleyerek, durumu otobüs şoförü Güleç'e bildirdi. Güleç, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirebilmek için tramvay yoluna girdi, ardından karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı. Dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, saat 13.51'i gösterdiğinde, yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Acil servis önünde bekleyen sağlık ekipleri ve diğer yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadın, tedaviye alındı.

'HIZLI KARAR VERİP HAREKETE GEÇTİM'

Olay anını anlatan şoför Nihat Güleç, Hastaneyi geçtikten sonra araç içerisindeki vatandaşlar panikledi. Bir kadının rahatsızlandığını, kalp krizi geçirebileceğini söylediler. Acilen hastaneye dönmemi söyleyince, duraktaki yolcuları almayıp tramvay yoluna girdim, oradan da ters istikametten hastaneye doğru sürdüm. Korna çalarak ilerledim. Trafik bayağı yoğundu ancak korna çalıp dörtlüleri yakarak ambulans gibi vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. Ayakta duramıyordu ve kötüydü. Böyle bir durumda hızlı karar vererek harekete geçmek gerekli. İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah iyidir diye konuştu.

O anlar ise otobüsün kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadın yolcunun rahatsızlandığı, bunu fark eden yolcuların şoförden yardım talep etiği, bunun üzerine Güleç'in aracını hastaneye sürmesi yer aldı

TURİSTLER OTOBÜSÜNDE ÇOCUK UNUTTU

Diğer yandan Nihat Güleç, geçen 25 Ağustos tarihinde de otobüste unutulan bir turist çocuğu ailesiyle buluşturmuştu. Yabancı uyruklu tatilci aile, halk otobüsünde cep telefonuyla oyun oynayan çocuklarını unutarak araçtan inmiş, durumun bildirilmesi üzerine şoför Güleç ağlayan çocuğu sakinleştirmiş ve kendilerini bekleyen ailesine teslim etmişti.