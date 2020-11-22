Son dakika haberleri: Otobüsten iner inmez uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, geldiği ilçede otobüsten iner inmez polis tarafından uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibinin yaptığı çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde bağımlısı E.Y.'nin otobüs ile Akşehir'e geleceği tespit edildi. Bunun üzerine polis otogarda şahsı izlemeye aldı. Otobüsten inip eşyaları ile birlikte uzaklaşmaya çalışan E.Y. gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında iki fişek halinde bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA