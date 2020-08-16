Son dakika haberleri: Otobüsü alev alev yandı, yolcular son anda kurtuldu

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde bir yolcu otobüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde bir yolcu otobüsünün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede aracı sardı. Motordan duman çıktığını görerek aracı emniyet şeridinde durduran sürücü, olası bir faciayı önledi. Olay, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Olay, sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kayseri 'den İstanbul 'a giden Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüsün arkasından duman çıktığını aynadan fark eden sürücü Taştan, aracı hemen emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye etti. Araçtakiler durumu itfaiyeye bildirirken, otobüsün yandığını gören ismi öğrenilemeyen araç sahibi ise olay yerinde fenalık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından yanan aracı söndürdü. Bazı yolcuların otobüsün bagaj kısmında bulunan eşyaları yandı. Yolcular olay yerine gelen aynı firmaya ait başka bir otobüs ile gidecekleri yerlere ulaştırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:38

Kaynak: DHA

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