Son dakika haberleri! Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları

12.04.2022 11:37
Son dakika haberleri! Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları

Son dakika haberleri... Antalya'da 6 patenli çocuğun, hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Antalya'da 6 patenli çocuğun, hareket halindeki yolcu otobüsüne tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağı üst geçidinde yoğun trafiğin olduğu saatlerde şehir içi toplu taşıma otobüsüne tutunarak ilerleyen 6 patenli çocuk, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Sürücülerin endişeli bakışlarına aldırmadan rahat tavır sergileyen ve kural tanımayan gençlerin saatte 50 kilometrenin üzerinde hızla seyreden otobüsün arkasına aynı anda tutunarak yaptığı yolculuk, otobüs durağa girinceye kadar devam etti. Gençlerin hem kendi hayatlarını hem diğer sürücülerin güveliği tehlikeye attığı anlar bununla da kalmadı. Otobüsü bırakıp bu defa akan trafik arasına dalan gençlerin o anları saniye saniye diğer araç sürücüleri tarafından kaydedildi. - ANTALYA

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Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otobüsün arkasındaki 6 gencin ölüme meydan okuyan yolculukları - Son Dakika


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