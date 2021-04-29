15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntülerde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otogarda patlayıcıyla yakalanan şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yeni görüntüler - Son Dakika