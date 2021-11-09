Otomobil ambulansa çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, şehir merkezi Abdurrahman Kara Bulvarı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, otomobil ile hasta nakli yapan ambulans, kavşakta çarpıştı. Kazada, ambulans şoförü Levent İnce, otomobil sürücüsü Aysel Tunca, yanında bulunan yolcu olarak bulunan Saime Akbaş ve Asiye Dingeç hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Hüseyin Efe/İHA)