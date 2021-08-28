Son dakika haberleri... Otomobil dere yatağına devrildi; 2 ölü - Son Dakika

KIRKLARELİ'de, Bulgaristan 'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında otomobil dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü.

Kaza, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. 59 ZG 444 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Mustafa Vatansever ile İlhan Özgür'ün hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kazada, aracın sürücüsü belirlenemedi. Vatansever ve Özgür'ün cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. ?Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kırklareli