Son dakika haberleri! Otomobil dereye yuvarlandı; sürücü öldü, eşi ve kızı yaralı - Son Dakika

ORDU'nun Perşembe ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Telat Çetinkaya (48) hayatını kaybetti, eşi ile kızı yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Telat Çetinkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 52 AC 662 plakalı otomobil, Karaağaç-Kıymık mevkiinde dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Telat Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Gülbeyaz ile kızı Nisa da kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.