Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

16.07.2022 19:42

- Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

- Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. E.B. isimli şahsın yönetimindeki 06 AV 2787 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü E.B., Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONET, OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil direğe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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