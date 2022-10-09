Son dakika haberleri! OTOMOBİL HIRSIZLIĞINDAN YAKALANAN ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İSTANBUL'da otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı. Çok sayıda evden de hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilerden birinin ise, cinayetten arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardındna adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri otomobil çalan iki şüpheliyi tespit etti. Çalışmalar sonucu şüphelilerin çok sayıda otomobil çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini de tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin park halindeki bir otomobili çaldığı ve bir evden eşyalarla çıktıkları görülüyor.

CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önceki gün yaptıkları operasyonda şüpheliler Murat D.(33) ile Ümit H.(35)'i gözaltına aldı. Şüphelilerden Murat D.'nin daha önceden 39, Ümit H.'nin ise 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden Ümit H.'nin ayrıca kasten adam öldürme suçu sebebiyle 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.