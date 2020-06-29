Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "U" dönüşü yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "U" dönüşü yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat K. idaresindeki 41 AFC 387 plakalı motosiklet, bulvarda "U" dönüşü yapmak isteyen Ahmet D. yönetimindeki 41 E 9006 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan motosikletten düşen Berat K. ve otomobil sürücüsü Ahmet D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 23:40 Kaynak: İHA
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