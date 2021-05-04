Son dakika haberleri... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü - Son Dakika

- (NOT: İrfan abi istedi) Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Baba oğul öldü
HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu baba oğul hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Furkan A. yönetimindeki 31 ABV 497 plakalı otomobil, Hassa- Gaziantep karayolu Girne Mahallesi Ardıçlı kavşağında Erdal Aşık'ın kullandığı 31 APY 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ağır yaralandı, motosikletteki babası Ahmet Aşık olay yerinde hayatını kaybetti.
Hassa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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