Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

13.07.2022 10:42
Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre SAMSUN (İHA) – Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Alparslan Bulvarı kesişiminde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ACR 478 plakalı otomobil ile 34 NS 0018 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı'nın Sinop istikameti tarafında kaza yaptı. Kaza sonrasında motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklette bulunan 2 erkek şahıs yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil ambulansları ile ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Geçici olarak 1 şeridi trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobil ve motosikletin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobil ile motosiklet kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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