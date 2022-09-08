Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halinde olan Deniz B.'nin (35) kullandığı 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yoldaş yaralandı, otomobilde bulunan Mehmet Acar (44) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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