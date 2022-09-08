Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

08.09.2022 21:21
Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin domates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin domates yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yoldaş (53) yönetimindeki 16 BM 331 plakalı otomobil, seyir halinde olan Deniz B.'nin (35) kullandığı 45 HC 4158 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Yoldaş yaralandı, otomobilde bulunan Mehmet Acar (44) ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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