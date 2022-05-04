Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

04.05.2022 19:47
Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

Son dakika haberleri: Antalya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Antalya'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil tır ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alanya ilçesi Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kışlıoğlu (36) idaresindeki 07 AGT 832 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritteki H.G (51) yönetimindeki 03 ND 323 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Kışlıoğlu ve Nilüfer D., sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü İsmail Kışlıoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Araçta yolcu konumunda bulunan Nilüfer D.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştığı ve çevredeki vatandaşların yardımı koştuğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı

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Otomobil, Antalya, Alanya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Otomobil karşı şeride geçerek tır ile çarpıştı: 1 ölü,1 yaralı - Son Dakika
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