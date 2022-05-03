Son dakika haberleri | Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı

03.05.2022 15:59
Son dakika haberleri | Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı

Son dakika haber: Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesi Baklan Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli'den Çivril istikametine doğru seyir halinde olan Yaşar K. idaresindeki 35 E 4235 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde kavşağa giren Serkan A. hakimiyetinde ki 20 DB 731 plaklası kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri aynı otomobilde bulunan sürücü Serkan A., Muhammet A, Ayşelina K., Yiğit K. ve Tuğba K.'yi yaralı olarak Denizli ve Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, araçlar kısa sürede yoldan kaldırıldı.

Öte yandan hafif şekilde yaralanan 5 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza; 6 yaralı Son dakika haber... Aydın-Denizli yolunda zincirleme kaza; 6 yaralı Takla atan otomobildeki anne ile iki çocuğu yaralandı Takla atan otomobildeki anne ile iki çocuğu yaralandı

Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:05 GÖKDENİZ, yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Otomobil kontrolsüz şekilde kavşağa giren kamyona çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement