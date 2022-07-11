Son dakika haberleri | Otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobil markete daldı: 2 yaralı

11.07.2022 14:17
Son dakika haberleri | Otomobil markete daldı: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir araca çarptıktan sonra markete girdi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. T. idaresindeki 44 EE 431 plaka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 44 ACU 224 plakalı araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada A.A. ile Ö.F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Otomobil markete daldı: 2 yaralı - Son Dakika
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