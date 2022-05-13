BURSA'da, virajda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından demir korkuluklara çarparak Nilüfer Çayı'na düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü M.K. ile yanındaki arkadaşı T.G. çevredekiler tarafından çıkarılıp, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniceabat Caddesi'nde M.K. idaresindeki 45 YB 1522 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak savruldu. Kaldırıma çarpan otomobil önce takla attı, ardından demir korkuluklara parçalayarak Nilüfer Çayı'na düştü. Otomobilin, düştüğünü görenler, yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin sıkıştıkları araçtan kurtardığı sürücü M.K. ile yanındaki T.G. sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan M.K. ve T.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil, çekiciyle çıkarılıp emniyet otoparkına götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.