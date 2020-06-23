Son dakika haberleri: Otomobil patpata çarptı, insanlar yola savruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Otomobil patpata çarptı, insanlar yola savruldu

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu patpattan yola savrulan 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu patpattan yola savrulan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit- Akçay karakolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. A.E.G idaresindeki 34 SC 3613 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. Tarım aracında bulunan 2'si kadın biri şoför kişi çarpmanın etkisi ile yola savruldu, araç ise paramparça oldu, Başka vakadan dönen ve bölgeden geçen 112 sağlık ekibi kazaya hemen müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar Edremit ve Burhaniye hastanelerine kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Otomobil patpata çarptı, insanlar yola savruldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:44 Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat 00:23 Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi 00:11 Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 07:48 İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
00:37
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
00:29
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
00:08
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
23:57
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
23:56
Erzurum'da ayıdan kaçan kuzenler, dağlık alanda düşerek yaralandı
23:44
Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
23:40
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
23:14
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
23:09
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 03:45:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Otomobil patpata çarptı, insanlar yola savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]