Son dakika haberleri... Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu meydana gelen kazada Muharrem Durmuşer (27) yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Emirdağ- Çay yolunun Bolvadin'e bağlı Harlak mevkisinde meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden Mustafa Durmuşer'in (26) kullandığı 42 AEA 574 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Durmuşer ile otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Muharrem Durmuşer, Muhammed Türkarslan (27), Mehmet Said Ekici (26), Berke Varol (22) ve kardeşi Mahmut Varol (21) yaralandı.