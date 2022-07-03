Son dakika haberleri... Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü

03.07.2022 11:35
Son dakika haberleri... Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Mustafa Tekin (69) ile yanındaki eşi Güllü Tekin (68) hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü Mustafa Tekin (69) ile yanındaki eşi Güllü Tekin (68) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam ilçesinde mobilya mağazası bulunan Mustafa Tekin'in yönetimindeki 20 KZ 880 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıktı, şarampole devrilerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Mustafa Tekin ile yanındaki eşi Güllü Tekin, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen Mustafa Tekin ile eşi Güllü Tekin hayatlarını kaybetti. Tekin çiftinin cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Galerici esnafı site içerisine noter istiyor Galerici esnafı site içerisine noter istiyor TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM TIR'IN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULAN SÜRÜCÜ: YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA GİDİP GELDİM
Kaynak: DHA

Mustafa Tekin, Tragger, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobil şarampole devrildi: Sürücü ve eşi öldü - Son Dakika

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