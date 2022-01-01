Son dakika haberleri! Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü - Son Dakika

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su dolu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5131 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametinden Hacılar Harmanı Mahallesine giden Mustafa Samet Dölek (19) idaresindeki 68 ACM 729 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su dolu sulama kanalına düştü. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç araçtan çıkarılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Kazayı fark eden mahalle sakini Aşır Irk (30), "Ses duymamızla çıkmamız bir oldu. Baktığımızda polis araçları falan vardı burada, araç kanala uçmuş. 19 yaşında genç… Benim evim hemen şu karşıda, oturduğumuz odanın camı direk buraya bakıyor. Camdan baktığımda polis itfaiye ekiplerinin olduğunu gördüm. Sonra olay yerine geldim. Araç zaten kanala uçmuştu" dedi.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - AKSARAY