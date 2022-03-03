Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi

03.03.2022 09:55
Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi

Son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem yayanın hem de sürücüsünün dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için bakkala giden Ökkeş K. yolun kenarından bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Yolun sol tarafının boş olduğunu gören Ökkeş K. yolun ortasına kadar yürüdükten sonra yolun sağından gelen otomobilin geçmesini bekledi. Bu sırada yolun solundan gelen Kadir K. idaresindeki 46 HF 677 plakalı otomobil Ökkeş K.'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolun kenarına savrulan Ökkeş K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Ökkeş K. ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamarasına anbean yansırken hem Ökkeş K.'nın hem de sürücü Kadir K.'nın dikkatsizliği kazayı kaçınılmaz kıldı. - OSMANİYE

Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi
Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi

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Otomobil, Osmaniye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobil sürücüsü ile yayanın dikkatsizliği kaza getirdi - Son Dakika


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