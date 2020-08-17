Son dakika haberleri | Otomobil sürücüsü önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Otomobil sürücüsü önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı Gaziantep'te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu.
Otomobil sürücüsü önüne çıkan yayalara çarpmamak için tramvay yoluna uçtu: 2 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te önünde kaza yapan ve araçlardan inenlere çarpmamak için direksiyonu kıran genç tramvay yoluna uçtu. Kazada otomobilin altında kalan 2 kişi yaralandı.
Kaza Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe mahallesi tramvay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karataş mahallesinden Üniversiteye doğru giden Tofaş Marka araç ile Renault marka araç kaza yaptı. Araçlarından inenlere arkadan gelen 27 BAT 83 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü Murat B. araçlarından inen yayalara çarpmamak için direksiyonunu tramvay yoluna kırdı. Tramvay yoluna uçan otomobilin sürücüsü yaralanmazken, Kazada aracın çarptığı 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık devlet hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 01:12
Kaynak: İHA
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