Son dakika haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
07.11.2020 11:22
Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Lütfü Aytar (40) öldü, yanındaki Pınar Aşık (38) ise ağır yaralandı.
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar
ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Lütfü Aytar (40) öldü, yanındaki Pınar Aşık (38) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Diner ilçesinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Çobansaray köyü Porsuma Kavşağı'nda meydana geldi. Lütfü Aytar yönetimindeki 34 DFF 888 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Lütfü Aytar ile yanındaki Pınar Aşık ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Gelen ekiplerin müdahale ettiği Lütfü Aytar ve Pınar Aşık ambulansla hastaneye götürüldü. Dinar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Lütfü Aytar sevk edildiği Afyonkarahisar'daki hastanede yaşamını yitirdi. Pınar Aşık'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
- Afyonkarahisar
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