OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ - Son Dakika

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda otomobil TIR'a arkadan çarptı. TIR dorsesi altına giren otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Yakup İyiçiftçi idaresindeki 16 APG 875 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mehmet Gündüz yönetimindeki 33 ADE 334 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsü Yakup İyiçiftçi ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından TIR'ın dorsesinin altından çıkarılan otomobildeki cenazeler Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.