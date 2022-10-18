Son dakika haberleri... Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

18.10.2022 22:24
Son dakika haberleri... Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mesut Ö. idaresindeki 02 FD 184 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde sürücüsü belirlenemeyen 02 ABV 240 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mesut Ö. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi Adıyaman spor haberi | Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0 Adıyaman spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Adana Demirspor: 5 Adıyaman FK: 0
Kaynak: İHA

Hasancık, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 04:57:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Otomobil tıra arkadan çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement