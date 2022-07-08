Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Kemallı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara 'dan Çorum istikametine seyir halinde olan 06 ADG 356 plakalı otomobil ile kavşaktan hayvan pazarına dönmeye çalışan Mehmet İ. yönetimindeki 19 SE 410 plakalı büyükbaş hayvan yüklü traktör çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Otomobil traktörle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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