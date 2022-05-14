Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

14.05.2022 17:03

Son dakika haberlerine göre Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki otomobil, şoför değişimi için emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadın hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ve oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul'a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, demir yığınına dönen otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

"Çok süratliydi"

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay, "Şoförler arabadan indiler. 2 3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar" dedi. Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi" diye konuştu.

Kaza yeri dron ile görüntülendi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı Son dakika haber: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı TUZLA'DA OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE ÖLDÜ BABA VE ÇOCUK YARALANDI TUZLA'DA OTOBÜSE ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ ANNE ÖLDÜ BABA VE ÇOCUK YARALANDI Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 17:23:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: Anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement