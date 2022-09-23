Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 305 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, polis uygulama noktasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, değerinin 200 bin lira olduğu belirtilen 2 parça halinde 305 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.