Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı

23.09.2022 15:18
Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı

Son dakika habere göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 305 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde, değeri 200 bin lira olduğu belirtilen 305 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi de gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, polis uygulama noktasında otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, değerinin 200 bin lira olduğu belirtilen 2 parça halinde 305 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki R.A., A.G., S.Ş. ve Y.Ö. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Otomobilde 200 bin liralık uyuşturucuyla yakalanan 4 kişiye gözaltı - Son Dakika
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