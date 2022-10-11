Son dakika haberleri | Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı

11.10.2022 11:54
Son dakika haberleri | Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı

Son dakika haberi... KONYA'da, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü ile eşi tutuklandı.

KONYA'da, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo kokain ele geçirilirken, gözaltına alınan sürücü ile eşi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Eğitimli köpek 'Alev' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun alt kısmına gizlenen 3 kilo kokain ele geçirildi. Sürücü Tarım Erdem ile eşi Serap Erdem, gözaltına alındı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı - Son Dakika

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