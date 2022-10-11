İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Eğitimli köpek 'Alev' ile araçta yapılan aramada, arka koltuğun alt kısmına gizlenen 3 kilo kokain ele geçirildi. Sürücü Tarım Erdem ile eşi Serap Erdem, gözaltına alındı. Emniyete götürülüp, adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Otomobilde 3 kilo kokain ele geçirildi, sürücü ile eşi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.