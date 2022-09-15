Son dakika haberleri! Otomobilde çifte cinayete 1 tutuklama; silahı ateşleyen aranıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Mustafa Kırgın (58) ve Orhan Yıldız'ın (52), otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i, tutuklandı. Tabancayı kullandığı belirlenen A.K.'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Olay, 11 Eylül gecesi, Tarsus'un Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Yıldız ile kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 plakalı otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline, kimliği belirsiz şüpheliler yaklaşıp, tabancayla ateş açtı. Kırgın ve Yıldız vuruldu. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı, ağaca çarparak durdu. Hastaneye götürülen Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.