Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI

10.05.2022 17:21

Son dakika haberi... KIRIKKALE'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

KIRIKKALE'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki Saadet Ç., itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında ismi öğrenilemeyen bir kadın, bebeği Saadet Ç.'yi 71 AAU 732 plakalı otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti. Otomobiline döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla kızını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açamayan anne, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin arka camını kırarak yaklaşık 20 dakika sonra bebeği otomobilden çıkardı. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI

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Diş Hekimliği Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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