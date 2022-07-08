Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

08.07.2022 10:14
Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: HATAY'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, av tüfeğiyle ateş açtıkları otomobilde Ebru Orbey'i öldüren, 6 kişiyi de yaralayan 4 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Düğünyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu, seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşılan başka araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişinin yaralandığı saldırıda, Ebru Orbey hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma yürüten jandarma ekipleri, saldırganların K.K. (28), D.K. (24), C.K. (26) ve T.K. (20), olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
500
Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmadan bayram denetimi Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmadan bayram denetimi
Kaynak: DHA

İskenderun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement