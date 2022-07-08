Olay, 6 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Düğünyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde 7 kişinin bulunduğu, seyir halindeki 31 TZ 544 plakalı otomobile, yanına yaklaşılan başka araçtan av tüfeğiyle ateş açıldı. 6 kişinin yaralandığı saldırıda, Ebru Orbey hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma yürüten jandarma ekipleri, saldırganların K.K. (28), D.K. (24), C.K. (26) ve T.K. (20), olduğunu belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

İskenderun, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Otomobildeki 1 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi yaralayan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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