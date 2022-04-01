Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

01.04.2022 10:45
Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber: Kocaeli'de otomobilin çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürüklendi.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı köpek, aracın altında metrelerce sürüklendi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D-100 Karayolu Kerimağa rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Durumu fark etmeyen sürücü, yoluna devam etti. Köpeğin otomobil altında sürüklendiğini fark eden bir yaya, hemen otomobilin sürücüsünü uyardı. Bir süre yolda hareketsizce yatan yaralı köpek, daha sonra akaryakıt istasyonuna geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.

Köpeğin otomobilin altında sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, köpeğin yaralı halde akaryakıt istasyonuna geçtiği, daha sonra dengesini kaybederek yere düştüğü görülüyor. - KOCAELİ

Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
500
2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası böyle görüntülendi

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gölcük, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Otomobilin altında kalan köpek metrelerce sürüklendi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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