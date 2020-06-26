Son dakika haberleri... Otomobilin camını kırıp 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Otomobilin camını kırıp 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin arka camını kırarak içerisinde bulunan yaklaşık 200 bin TL değerindeki para, çek, senet ve bilgisayarı çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin arka camını kırarak içerisinde bulunan yaklaşık 200 bin TL değerindeki para, çek, senet ve bilgisayarı çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz gün ilçede bulunan bir villanın bahçesinde park halinde olan otomobilin arka kelebek camını kırarak aracı açtıkları belirtildi. Otomobili açan hırsızlar, içerisinde bulunan 110 bin TL, 9 bin Euro, 2 adet dizüstü bilgisayar, çek ve senetlerin bulunduğu çantayı çaldıkları tespit edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası incelenmesinin ardından 6 şüpheli şahıs tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı çıkartılmasının ardından şüphelilerin yaşadığı evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde yapılan aramada çalınan para ve malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs emniyete sevk edilmesinin ardından adliyeye çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobilin camını kırıp 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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