Son dakika haberleri... Otomobilin çamurluğuna giren yılanı itfaiye çıkardı - Son Dakika

Yakınlardaki bir araç ekspertiz işletmesinde otomobili havaya kaldıran ekip, yarım saatlik çalışmanın ardından yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Pınar Mahallesi 'nde park halindeki otomobilin çamurluk kısmında yılan görenler, itfaiyeye haber verdi. Kırklareli Belediyesi itfaiye ekibi, otomobil çevresinde arama yaptı.

Kırklareli 'nde bir otomobilin çamurluğuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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