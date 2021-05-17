Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı

17.05.2021 15:54
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: DENİZLİ'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı iki arkadaştan Fatma Erbil (17) yaşamını yitirdi, Görkem İzgi (17) ise yaralandı.

DENİZLİ'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı iki arkadaştan Fatma Erbil (17) yaşamını yitirdi, Görkem İzgi (17) ise yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi Çamlık ile Ulus caddelerinin kesiştiği Tiyatro Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Aygören Bulvarı'ndan Ulus Caddesi yönüne giden Selahattin Duman (32) yönetimindeki 20 SD 345 plakalı otomobil, kendileri için kırmızı ışık yanarken yaya geçidinden geçmeye çalışan Fatma Erbil ile yanındaki arkadaşı Görkem İzgi'ye çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre ileride durabilirken, çarpmanın etkisiyle savrulan Fatma Erbil ile Görkem İzgi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran Fatma Erbil'e acil sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erbil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan arkadaşı İzgi'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaza sonrası otomobil sürücüsü Selahattin Duman'ı gözaltına aldı.

Kazada yaşamını yitiren Fatma Erbil'in, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in amcasının kızı olduğu bildirildi.


Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı

Selahattin Duman, Otomobil, Erbil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı Fatma öldü, arkadaşı yaralandı - Son Dakika


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