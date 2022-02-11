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Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü - Son Dakika

Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü

11.02.2022 09:34

ADANA'da otoyolda karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu Jan Mohammed'e (18) otomobil çarptı.

ADANA'da otoyolda karşıya geçmek isteyen Afganistan uyruklu Jan Mohammed'e (18) otomobil çarptı. Arkadan gelen 2 aracın da üzerinden geçtiği Mohammed, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 3 ay önce Afganistan'dan kaçıp, Adana'ya gelen Jan Mohammed, yanındaki arkadaşı Mohammed Navid ile birlikte Ankara'ya gitmek için TAG Otoyolu'na çıktı. Otobüse binmek için yolun karşısına geçmek isteyen Jan Mohammed'e, M.G. yönetimindeki 01 AHU 035 plakalı otomobil çarptı. Arkadan gelen 2 otomobil de savrulup yere düşen Mohammed'in üzerinden geçti. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mohammed'in öldüğü belirlendi. Arkadaşının ölüm haberini alan Mohammed Navid, gözyaşı döktü.

Yapılan incelemenin ardından Jan Mohammed'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.


Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü
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Afganistan, Otomobil, Adana, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otoyolda karşıya geçerken otomobilin çarptığı Afgan genç öldü - Son Dakika
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