OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

26.09.2022 21:19

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Gökçin Aslan (48), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Gökçin Aslan (48), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İsabeyli Mahallesinde bulunan AVM kavşağında meydana geldi. Gökçin Aslan, idaresindeki 09 AEY 431 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada Nazilli'den Aydın istikametine giden C.O. yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aslan, metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde bir çocuk babası Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu Aydın spor haberleri: Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu
Kaynak: DHA

İsabeyli, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
22:03 Sahada kanlar içinde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali görüntülendi
21:58 Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı
21:53 Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu
21:19 İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi
21:16 Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı
21:05 CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
20:52 Ülkede sistem çöktü! Tüm Nijerya karanlıkta kaldı
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 22:13:53. #1.12#
SON DAKİKA: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement