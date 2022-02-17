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Son dakika haberleri: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA FIRLAYIP, TAKLA ATMASI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA FIRLAYIP, TAKLA ATMASI KAMERADA

17.02.2022 17:16

Son dakika habere göre AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü havaya fırlayıp, takla attıktan sonra yere düştü.

AKSARAY'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü havaya fırlayıp, takla attıktan sonra yere düştü. Olay anı mobese kamerası tarafından kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazaların azalması ve sürücülerin duyarlı olması için mobese kamerası tarafından kaydedilen bir kaza görüntüsünü paylaştı. Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana gelen kazayla ilgili görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün havaya fırlayıp, takla atıp yere düşmesi ve bu sırada kaskının başından çıkması yer alıyor.

Son dakika haberleri: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA FIRLAYIP, TAKLA ATMASI KAMERADA

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MOBESE, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA FIRLAYIP, TAKLA ATMASI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN HAVAYA FIRLAYIP, TAKLA ATMASI KAMERADA - Son Dakika
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